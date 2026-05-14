Konya'da 1 haftadır kayıp olan vatandaş ölü bulundu

Konya'nın Bozkır ilçesinde kaybolan Mehmet Ali Erkek'in cansız bedeni, kaybolduğu yerin 10 kilometre uzağında su içerisinde bulundu. Cenazesi otopsi sonrası Pınarcık Mahallesi'nde defnedilecek.

Konya merkezde ikamet eden ve bir markette çalıştığı öğrenilen Bozkır Pınarcık köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet Ali Erkek, geçtiğimiz çarşamba günü kayboldu. İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda şahsın kullandığı araç ve içerisindeki kişisel eşyaları Mavi Boğaz Köprüsü üzerinde bulundu. Bölgede derinleştirilen arama çalışmalarının sonucunda Erkek'in cansız bedeni dün kaybolduğu noktanın yaklaşık 10 kilometre aşağısında su içerisinde bulundu. Şahsın cenazesi incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Çalışmalarla ilgili Konya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, kayıp vatandaşın arama çalışmaları sonucu ölü olarak bulunduğu belirtilerek, çalışmalara destek olan tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkür edildi.

Cenaze Pınarcık Mahallesinde defnedilecek

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet Ali Erkek'in cenazesinin bugün öğle namazını müteakip Bozkır ilçesi Pınarcık Mahallesinde defnedileceği öğrenildi. Ailesi ve yakınları acı haberle büyük üzüntü yaşadı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
