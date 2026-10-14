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Konya Beyşehir'de seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı, yangın söndürüldü

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Konya Beyşehir'de seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı, yangın söndürüldü
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Konya Beyşehir'de Antalya Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin motor bölümünden alevler yükseldi. Sürücü ve yolcu araçtan inerken çevredeki iş yeri sahipleri tüple müdahale etti; itfaiye yangını aracı tamamen sarmadan söndürdü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesinde seyreden otomobilin motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü ile yanındaki yolcu araçtan inerken, çevredeki iş yeri sahipleri alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın aracı tamamen sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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