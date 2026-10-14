Konya Beyşehir'de seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı, yangın söndürüldü

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesinde seyreden otomobilin motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü ile yanındaki yolcu araçtan inerken, çevredeki iş yeri sahipleri alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın aracı tamamen sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı