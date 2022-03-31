Düğün konvoyunun önünü kesip araçtaki kadının boynundan altın kolyesini çaldılar - Haberler

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Düğün konvoyunun önünü kesip araçtaki kadının boynundan altın kolyesini çaldılar

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da düğün konvoyunun önünü kesen 18 yaşın altındaki 3 çocuk, araçtaki kadının boynundan 15 bin liralık altın kolyeyi çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağlar ilçesinde, 7 Mart'ta akşamı önü kesilen düğün konvoyunda, aracın içindeki D.Y.'nin boynundan 15 bin liralık altın kolye çekilerek çalındı. D.Y. ve konvoydakiler, kapkaççıların peşinden koşarken, şüpheliler de gözden kayboldu.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu anlar, KGYS kamerasına yansırken, şikayet üzerine inceleme başlatan polis, 10 saatlik görüntüden şüphelileri tespit etti. Haklarında 'kapkaç', 'yankesicilik' ve 'hırsızlık'tan çok sayıda suç kayıtları bulunan 18 yaşından küçük M.K., P.E. ve Ü.E., polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Düğün konvoyunun önünü kesip araçtaki kadının boynundan altın kolyesini çaldılar

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bağlar, Kapkaç, Düğün, Mart, 3. Sayfa, Haberler

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