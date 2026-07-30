Kontrolsüz dönüş yapan araca motosikletli polisler çarptı: 2 polis yaralandı

Gaziantep'te, sağ şeritten sola kontrolsüz dönüş yapan hafif ticari araca motosikletli yunus polisleri çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken 2 polis yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nail Bilen Caddesi'nde sola kontrolsüz dönüş yapan B.Ö. idaresindeki 27 BP 935 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen motosikletli yunus polisleri çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 polis memurunu ilk müdahale sonrası 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavisi devam eden polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anları ise yakındaki bir iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol üzerinde bir anda duran hafif ticari aracın en sağ şeritten sola ani dönüş yapması ve bu sıradan arkadan gelen motosikletli yunus polislerinin araca yandan çarpma anları yer aldı. Görüntülerde, polis memurlarının kaza sonrası aracın üzerinden savrularak yere düşme anları da yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı