Kontrolsüz açılan otomobil kapısına çarpan motosikletli yaralandı Antalya'nın Serik ilçesinde, park halindeki otomobilin sürücüsünün açtığı kapıya motosikletiyle çarpan sürücü hafif şekilde yaralandı. Antalya'nın Serik ilçesinde, park halindeki otomobilin sürücüsünün açtığı kapıya motosikletiyle çarpan sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Serik ilçesine bağlı Orta Mahallede yaşanan olayda, sürücü otomobilini park ettikten sonra inmek için kapısını açtı. Bu sırada arkadan gelen plakası ve sürücüsü belirlenmeyen motosiklet, otomobil sürücüsünün açtığı kapıya hızla çarptı. Kaskı bulunan motosiklet sürücüsü, çarpmanın şiddetiyle asfalta fırladı. Motosiklet sürücüsü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatırken, olay sonrası sözlü olarak tartışan sürücüler için çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle olay tatlıya bağlandı ve taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Motosiklet Antalya 3. Sayfa Haberler

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