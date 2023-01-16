Kontrolden çıkıp virajı alamayan otomobil 4 aracı biçti 3. Sayfa Haberleri Kontrolden çıkıp virajı alamayan otomobil 4 aracı biçti Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobiliyle viraja kontrolsüz giren sürücü park halindeki 4 araca çarptı, şoför ve yanındaki kişi otomobili bırakıp kaçtı. Kontrolden çıkıp virajı alamayan otomobil 4 aracı biçti SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobiliyle viraja kontrolsüz giren sürücü park halindeki 4 araca çarptı, şoför ve yanındaki kişi otomobili bırakıp kaçtı. Olay, saat 00.00 sıralarında Enver Bahadır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen sürücü, 57 KD 120 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken virajı alamayarak yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı ve ardından otomobilini bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar kaldırıma çıktı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazayı yapan otomobil ile çarptığı 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen Sinop 3. Sayfa Yerel Haberler

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