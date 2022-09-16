Kontrolden çıkıp bariyere çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında yol kenarındaki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında yol kenarındaki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Yüreğil köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ç., idaresindeki 06 BZ 8918 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Yüreğil 3. Sayfa Haberler

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