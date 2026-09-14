Kontrolden çıkan tır kara yolunu trafiğe kapattı
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Karabük-Yenice kara yolunun sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tırın makaslaması sonucu yol trafiğe kapandı.
Karabük-Yenice kara yolunun sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tırın makaslaması sonucu yol trafiğe kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş mevkisinde seyir halinde olan tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu makasladı. Kaza nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yolda ekiplerin çalışması sonucu tır kaldırıldı. Yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı