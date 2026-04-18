Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki genci hayattan kopardı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki Oğuz Kağan İslamoğlu'na çarptı. Genç hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti.

15 Temmuz Camili Mahallesi 230. Sokak üzerinde Ş.G. (48) idaresindeki 16 V 4428 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, kaldırımda yürüyen Oğuz Kağan İslamoğlu'na (17) çarptı. Meydana gelen kazada genç yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken sürücü gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
