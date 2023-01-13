Kontrolden çıkan otomobil yol dışına uçtu: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Keşan-Gelibolu yönünde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol dışına uçtu. Keşan-Gelibolu yönünde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol dışına uçtu. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı Kaza, Keşan-Gelibolu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden Gelibolu istikametine giden S.G. yönetimindeki 22 RA 226 plakalı otomobil, Bahçeköy Köprüsü'nü geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yol kenarındaki ağaca çarparak duran otomobilde S.G. ile otomobilde yolcular M.G. ve Z.G. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı - EDİRNE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Keşan 3. Sayfa Haberler

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