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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
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Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar alanı yakınlarında seyir halinde olan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri, bölge trafik polis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan 1 kişiye müdahale edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araç olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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