Kontrolden Çıkan Otomobil Sulama Kanalına Düştü

Güncelleme:
Bolu'nun Kasaplar Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sulama kanalına uçarak suya gömüldü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı ve otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.

Bolu'nun Kasaplar Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, sulama kanalına uçtu. Suya gömülen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, Kasaplar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Su içinde kalan otomobilde bulunan sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aracın başında bekledi. Olay yerine oto kurtarıcı çağırıldı. Kısa süren çalışmaların ardından otomobil, çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
