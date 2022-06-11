Kontrolden çıkan otomobil sahile uçtu - Haberler

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Kontrolden çıkan otomobil sahile uçtu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan otomobil sahile uçtu

Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde Teoman Duralı tünelleri mevkinde kontrolden çıkan otomobil sahile uçtu.

Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde Teoman Duralı tünelleri mevkinde kontrolden çıkan otomobil sahile uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece saatlerinde Kilimli İlçesi Teoman Duralı tüneller mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sahile uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri araç içerisindeki sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç ise çekici yardımıyla sahilden çekildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Teoman Duralı Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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