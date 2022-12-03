Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı MALATYA - Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, 22.00 sıralarında Malatya- Sivas karayolu Sütlüce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametine seyir halinde olan A.İ. idaresindeki 44 ACM 648 plakalı otomobil sürücünün kontrolünde çıkarak önce refüje ardında da bariyerle çarptı. Kazada araç sürücüsüyle birlikte M.İ. yaralandı. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya 3. Sayfa Yerel Haberler

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