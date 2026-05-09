Kontrolden çıkan otomobil inşaata uçtu: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil üstgeçit inşaatına uçtu. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün kırsal Şehitler Mahallesi mevkiinde yapımı devam eden üst geçit inşaatında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet A.(71) yönetimindeki 16 JZ 610 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üstgeçit inşaat alanına uçtu. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki yolcu Sevli A.(75) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı