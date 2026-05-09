Haberler

Kontrolden çıkan otomobil inşaata uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil inşaata uçtu: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil üstgeçit inşaatına uçtu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil üstgeçit inşaatına uçtu. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün kırsal Şehitler Mahallesi mevkiinde yapımı devam eden üst geçit inşaatında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet A.(71) yönetimindeki 16 JZ 610 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üstgeçit inşaat alanına uçtu. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki yolcu Sevli A.(75) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Bakan Çiftçi: Sahipsiz hayvanların yüzde 80'i toplandı, ekime kadar hepsini toplayacağız

Beklenen haber geldi! Bu görüntüler artık tarih oluyor

Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı

AK Partili vekilin fotoğrafları büyük tartışma yarattı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı

Hamaney’in vurulduğu anlar ilk kez anlatıldı: Beli ve bacağından...
Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı

Dün gece istediği olmadı!

Bakan Çiftçi: Sahipsiz hayvanların yüzde 80'i toplandı, ekime kadar hepsini toplayacağız

Beklenen haber geldi! Bu görüntüler artık tarih oluyor

Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! Telefonda taksit sınırı esniyor

Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! Taksit sınırı esniyor
Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu

İzlerken kanınız donacak! Küçük çocuk yaşam savaşı veriyor