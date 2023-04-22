Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Basri yolu üzerinde seyir halinde bulunan Hasan Ayar idaresindeki 06 CYY 512 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kuma kapıldı ardından kaldırıma ve elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ağır şekilde yaralanırken, araç da kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Ayar, ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. Ayar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA