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Kontrolden Çıkan Otomobil Duvara Çarptı

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Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, duvara çarparak durdu. Kazada sürücü yaralandı ve olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolden çıkan otomobil duvara böyle çarptı

BURSA - Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil duvara çarparak durabildi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Esenevler mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, duvara çarptı. Yaşanan kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Duvara Çarptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
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