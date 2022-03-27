Kontrolden çıkan otomobil direğe girdi, sürücü yara almadan kurtuldu - Haberler

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Kontrolden çıkan otomobil direğe girdi, sürücü yara almadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan otomobil direğe girdi, sürücü yara almadan kurtuldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Adem Yavuz Mahallesi Ümit Kaftancı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AEP 247 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Şiddetli kazadan otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında otomobilde maddi hasar oluşurken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kontrolden çıkan otomobil direğe girdi, sürücü yara almadan kurtuldu

Kontrolden çıkan otomobil direğe girdi, sürücü yara almadan kurtuldu

Kontrolden çıkan otomobil direğe girdi, sürücü yara almadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Kocaeli, Gebze, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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