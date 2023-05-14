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Kontrolden çıkan otomobil boş araziye uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil boş araziye uçtu: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yoldan çıkan otomobilin araziye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yoldan çıkan otomobilin araziye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; S.D. idaresindeki 45 Y 4625 plakalı otomobil, sürücünün hakimiyetinden çıkması sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu. Ters vaziyette duran otomobildeki 2 kişi ise yaralı olarak sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar itfaiyece kurtarıldı

Bölgeye hızlıca hareket eden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Acıpayam Şubesi ekipleri, araçta sıkışan yaralıları sağ salim sıkıştığı yerden kurtarıp, sağlık ekibine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Acıpayam Yumrutaş Denizli 3. Sayfa Haberler

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