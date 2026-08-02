Haberler

Kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi: Sürücü yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi: Sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bahçeye girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bahçeye girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında, Ö.B. idaresindeki 48 AIR 801 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, bir evin bahçesine girerek devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ö.B, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunun adı bile bile lades! Türkiye'nin ciğerleri yanarken bu yapılır mı?

Bunun adı bile bile lades!
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Evladını kurtarmak için gözünü kırpmadan çaya atlayan babadan acı haber

Gözünü kırpmadan evladı için atladı: Babadan da acı haber geldi
122 yıl sonra bir ilk: Güney Kore'de sıcaklık rekoru kırıldı

122 yıl sonra bir ilk: Rekor kırıldı
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı