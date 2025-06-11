Kontrolden Çıkan Otomobil Apartman Bahçesine Düştü

Kontrolden Çıkan Otomobil Apartman Bahçesine Düştü
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde direksiyonu kilitlenen bir otomobil kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düştü. Sürücü kazayı yara almadı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iddiaya göre direksiyonu kilitlenen otomobil kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düştü.

Kaza, Emek Mahallesi Akıntürk Sokak'ta meydana geldi. S.O. idaresindeki 78 BB 674 plakalı otomobil, direksiyonun kilitlenmesi nedeniyle kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken incelemenin ardından otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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