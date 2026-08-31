Bilecik'te motosiklet kazası: 1 yaralı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Osmaneli ilçesi Selimeye Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; D 650 kara yolunda seyir halindeki 11 ACG 679 plakalı motosiklet sürücüsü Ömer S. Bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü Ömer S. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı