Üye Girişi
Haberler

Kontrolden Çıkan Midibüsün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen feci kazada, kontrolden çıkan midibüs devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolden çıkarak devrilen midibüsün sürücüsü hayatını kaybetti... Feci kaza kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkan midibüsün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti. Kazada anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Kocaali Alandere sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Turan kontrolündeki plakası öğrenilemeyen midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen araç hurdaya döndü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Turan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. İki çocuk babası olduğu öğrenilen Mesut Turan'ın cenazesi, Yalı Mahallesi 116. Sokak'ta bulunan evinin önünden helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderilecek.

Öte yandan, midibüsün kontrolden çıkarak devrildiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaali Sakarya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

 CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

 Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

 İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede

İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title