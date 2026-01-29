Haberler

Kontrolden çıkan işçi servisi şarampole devrildi: 10 yaralı

Gaziantep'te gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucu 10 işçi yaralandı.

Gaziantep'te gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucu 10 işçi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi Karacaburç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen işçi servisi, gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kaza sonrası servisteki işçiler çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılırken olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 10 işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
