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Aydın'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 4 Yaralı

Aydın'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 4 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan ticari araç refüje çarparak takla attı. Kazada araç içindeki 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan ticari araç refüje çarparak takla atarken, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Işıklı Mahallesi Aydın Şehir Hastanesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 FD 390 plakalı araç sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolsa savrulan araç refüje çarparak takla attı. Kazada araç içerisindeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımlarıyla araç içerisinde çıkan yararlıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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