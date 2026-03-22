Kontrolden çıkan araç, önündeki 4 araca çarptı: O anlar kamerada

Gaziantep'te kontrolden çıkan hafif ticari araç, savrularak önünde duran 4 araca çarptı. Kaza anları araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi Beykent Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yoğun trafiğin olduğu yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, hızla savrularak önündeki 4 araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anları ise arkadaki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntüde, savrulan hafif ticari aracın önündeki araçlara çarpma anları yer aldı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı