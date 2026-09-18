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Kontrolden çıkan araç karşı şeride uçtu, sürücü yaralandı

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Kontrolden çıkan araç karşı şeride uçtu, sürücü yaralandı
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra savrularak karşı şeride uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra savrularak karşı şeride uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye ilçesi Dolan-Altınüzüm çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Hatay istikametinden İslahiye istikametine seyir halinde olan H.G. (34) idaresindeki 27 AMG 320 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı tarafa geçti. Araç karşı şeritte kaldırıma çarparak durabilirken kazada sürücü H.G. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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