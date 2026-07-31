Haberler

Kontrol altına alınan orman yangınında peş peşe sıralanan TOMA’ların müdahalesi

Kontrol altına alınan orman yangınında peş peşe sıralanan TOMA’ların müdahalesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi’nde çıkan orman yangını 2 günlük mücadelenin ardından kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarında Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar da aktif görev aldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde çıkan orman yangını 2 günlük mücadelenin ardından kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarında Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da aktif görev aldı. Peş peşe sıralanan TOMA'ların müdahale anları sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde çıkan ve yoğun müdahalenin ardından dün kontrol altına alındı. Orman yangınında yaklaşık 60 hektarlık alan zarar görürken, 10 ev kullanılamaz hale geldi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'da (TOMA) aktif olarak görev aldı. TOMA'ların peş peşe sıralanıp yangın bölgesindeki müdahale anları büyük beğeni topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sinem Dedetaş tutuklandı

Sinem Dedetaş için mahkemeden jet hızında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı

Katliam gibi kaza: Onlarca ölü ve yaralı var
ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, askeri üste düştü

ABD sarsan olay! Ordunun gözbebeği çakıldı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yangını anlatırken yaralandı

Alevlerle mücadeleyi anlatan Belediye Başkanı'nın boğazına isabet etti
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı

Cezayı görünce çileden çıktı, belediye önünde benzin döküp yaktı
Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu

Uyarıları dinlemedi, şımarıklığının bedeli ağır oldu
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım