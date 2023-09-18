Kongo'da toprak kayması: 17 ölü
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.
Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı. Mongola eyaletinin başkenti Lisala kentinde, Kongo Nehri kıyılarındaki yerleşim yerinde dün gece geç saatlerde meydana gelen toprak kaymasında yaşları 5'ten küçük 3'ü çocuk toplam 17 kişi hayatını kaybetti. Toprak altında kalan evlerin enkazında kalan afetzedeleri bölge halkı kurtardı.
Mongola Eyalet Valisi Cesar Limbaya Mbangisa, Hayatını kaybedenlerin aileleri için taziye mesajı yayımlarken, eyalette 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. - KİNŞASA