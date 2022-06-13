Futbol turnuvası ödül töreninde sahne çöktü - Haberler

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Futbol turnuvası ödül töreninde sahne çöktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Futbol turnuvası ödül töreninde sahne çöktüANKARA Konya'nın Kulu ilçesi ile Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı köylerin katıldığı turnuva sonrası ödül töreninde sahne çöktü.

Futbol turnuvası ödül töreninde sahne çöktü

ANKARA Konya'nın Kulu ilçesi ile Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı köylerin katıldığı turnuva sonrası ödül töreninde sahne çöktü.

Konya'nın Kulu ilçesi Dipdede Köyü'nde Kulu ve Haymana'dan komşu köyleri kaynaştırmak için katıldığı futbol turnuvası düzenlendi. Turnuva sonrasında dereceye giren takımlara ödül verilirken sahnede bulunanlar şok yaşadı. Ödüller verilirken sahne çöktü. Sahnenin çökmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kimsenin yara almaması sevindirdi.

İhlas Haber Ajansı / Alpay Atcı - 3. Sayfa

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