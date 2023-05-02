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Kocaelili genç oyuncu Mustafa Noyan Arat toprağa verildi

Kocaelili genç oyuncu Mustafa Noyan Arat toprağa verildi

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde apartın 4. katından düşmesi sonucu hayatını kaybeden genç oyuncu Mustafa Noyan Arat, Kocaeli'de bugün toprağa verildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde apartın 4. katından düşmesi sonucu hayatını kaybeden genç oyuncu Mustafa Noyan Arat, Kocaeli'de bugün toprağa verildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ikamet eden Mustafa Noyan Arat (33) İstanbul Beşiktaş'ta kaldığı apartın 4. katındaki pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Mühendislik mezunu olan Arat, çeşitli film ve tiyatrolarda oyunculuk yapıyordu. Arat Reflectıon isimli yerli ve yabancı dilde çekilen ödüllü filmle tanınmıştı. Bekar olan genç oyuncunun şüpheli ölümü ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Arat'ın cenazesi bugün Derince Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Derince Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Noyan Beşiktaş İstanbul Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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