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Kocaeli'nde Okuldan Düşen Öğrenci Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Muammer Dereli Fen Lisesi'nde ikinci kattan düşen 16 yaşındaki Beril S., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde okulun ikinci katından beton zemine düşen 16 yaşındaki kız öğrenci hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi'nde meydana geldi. Beril S. isimli 10. sınıf öğrencisi, henüz bilinmeyen bir sebeple ikinci kattan düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Beril S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beril, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli'nde Okuldan Düşen Öğrenci Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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