Kocaeli'nde Kapalı İş Yerinde Yangın Çıktı
Başiskele ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kapalı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Karadenizliler Mahallesi Fasıl Sokak'ta bulunan cam balkon sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı durumdaki iş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa