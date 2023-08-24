Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına Kıdemli Albay Murat Bozkurt atandı

Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına, Şırnak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2023 Yılı Atama ve Terfileri 2021/419 sayılı kararnamesiyle, resmi gazetede yayımlandı. Karara göre Kocaeli Jandarma Komutanlığı görevine, Şırnak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt atandı. 2 yıldır görev yapan, Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı'nın ise Jandarma Komutanlığı emrinde görevine devam edecek.

Albay Murat Bozkurt kimdir ?

1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Murat Bozkurt, ilk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladı. 1989 yılında Kuleli Askeri Lisesini bitiren Bozkurt, 1993 yılında Kara Harp Okulundan Jandarma Teğmen olarak mezun oldu. Sırasıyla; Şırnak, Karaman, Diyarbakır, Hatay, Eskişehir, Erzurum, Şanlıurfa, Balıkesir ve Çankırı İllerinde görev alan Bozkurt, son olarak Singapur Büyükelçiliğinde İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babası Bozkurt, İngilizce bilmektedir. - KOCAELİ