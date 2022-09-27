Kocaeli haberleri! Kocaeli'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli yerel 3. sayfa haberine göre Kocaeli'de iki motosiklet çarpıştı : 2 yaralı Kocaeli'de 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı. Kocaeli'de iki motosiklet çarpıştı : 2 yaralı KOCAELİ - Kocaeli'de 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı. Kaza, Başiskele İlçesi Kullar Yolu Caddesi belediye garajı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye gore, E.A idaresindeki 41 NC 7007 plakalı motosiklet ile plakası öğrenilemeyen A.A idaresindeki motosiklet henüz bilinemeyen sebepten dolayı kazaya karıştı. Çarpışma neticesinde motosiklet sürücüleri yola savruldu. Durumun 122 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüleri E.A ve A.A' ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesine götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ardacan Uzun Başiskele Kocaeli Kullar 3. Sayfa Haberler

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