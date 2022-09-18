Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli haberi... Gebze'de 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli haberi... Gebze'de 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli haberi: Kocaeli'de polis ekipleri tarafından 2 şüphelinin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada 2 kilo 120 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından 2 şüphelinin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada 2 kilo 120 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, Gebze'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 2 şüphelinin evinde arama yaptı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada, 2 kilo 120 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, tabanca, 13 tabanca fişeği, 137 bin 665 TL, 100 euro ve 8 dolar nakit para ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

(Hakan Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Gebze 3. Sayfa Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title