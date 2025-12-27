Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de Yunus timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsa ait araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis (Yunus) timleri tarafından İzmit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan A.Ö. isimli şahsa ait araçta arama yapıldı. Yapılan aramada hassas terazi, 7 parça halinde toplam 189,36 gram sentetik kannabinoid, bir parça halinde 0,41 gram AM-2201 ile 4 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs, adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alındı. - KOCAELİ