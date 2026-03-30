Kocaeli'de 4 bin 920 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kocaeli'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 bin 920 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 210 gram sentetik kannabinoid, 4 bin 190 adet sentetik ecza ve 730 adet ecstasy hap ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 1'i, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A. serbest bırakılırken, F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. F.T., M.R.K. ve M.D. isimli 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı