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Kocaeli'de turuncu kodlu uyarı varken sağanak cadde ve sokakları su altında bıraktı

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Kocaeli'de turuncu kodlu uyarı varken sağanak cadde ve sokakları su altında bıraktı
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Kocaeli'de akşam saatlerinde başlayıp gece etkisini artıran sağanak, bazı cadde ve sokakları su altında bıraktı. Turuncu kodlu uyarının yapıldığı kentte sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti, yağış kent genelinde sürüyor.

Kocaeli'de akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Turuncu kodlu uyarının yapıldığı Kocaeli'de sağanak yağış gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Şiddetli yağış nedeniyle kentin bazı noktalarında cadde ve sokaklar tamamen suyla kaplanırken, yollarda oluşan akıntı dikkat çekti. Sürücüler, su seviyesinin yükseldiği yollarda araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Bazı sokakların adeta dereye döndüğü anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kent genelinde yağış devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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