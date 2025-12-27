Haberler

Trafoda çıkan parlama paniğe yol açtı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir trafoda meydana gelen ani parlama, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafoda ani parlama paniğe yol açarken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle facianın önüne geçildi.

Edinilen bilgiye göre, Gebze'de bir trafoda aniden dumanlar yükseldi. Trafodan çıkan bu dumanları fark eden vatandaşlar, durumun yangına işaret edebileceğini düşünerek derhal itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, trafonun kapağını açtıkları sırada parlama meydana geldi. Bu ani parlama çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. İtfaiye eri, hızlı şekilde yangın tüpüyle müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Ekiplerin soğukkanlı ve profesyonel müdahalesi sayesinde olayda herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başattı. - KOCAELİ




