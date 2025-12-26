Haberler

Tırın çarptığı iddia edilen yaya hayatını kaybetti, sürücü suçlamayı kabul etmedi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tırın çarptığı öne sürülen 60 yaşındaki yaya Mehmet Demirkol hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise çarpmadığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın çarptığı öne sürülen yaya yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü, yayaya kendisinin çarpmadığını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde D-100 kara yolu İstanbul istikameti Körfez Mahallesi mevkisinde, M.S. idaresindeki 06 CVJ 390 plakalı tırın, yaya Mehmet Demirkol'a (60) çarptığı iddia edildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demirkol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinde bekleyen tır sürücüsü M.S., polise verdiği ilk bilgide Mehmet Demirkol'a kendisinin çarpmadığını iddia etti. Kazanın kesin oluş şekli henüz belirlenemezken, olay yeri ekipleri bölgede ve tırda incelemelerde bulundu. M.S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
