Sosyal medyadan suç örgütlerini öven 18 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de sosyal medya hesapları aracılığıyla silahlı paylaşımlarda bulunan ve suç örgütlerini öven 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Kocaeli'de sosyal medya hesapları üzerinden silahlı paylaşım yapan ve suç örgütlerini övdüğü belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraflar paylaşan, suçu ve suç örgütlerini övücü nitelikte içerik ürettiği tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 3 şarjör ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KOCAELİ

