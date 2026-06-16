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Kocaeli'de rüşvet ve tefecilik operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de rüşvet ve tefecilik operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
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Kocaeli'de jandarma ekiplerince rüşvet ve tefecilik iddiasıyla düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de jandarma ekiplerince rüşvet ve tefecilik iddiasıyla düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte rüşvet ve tefecilik suçlarına karıştığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde harekete geçen ekipler; İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçeleri başta olmak üzere önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerde detaylı aramalar yapıldı ve 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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