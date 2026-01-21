Haberler

Kartepe'nin zirvesinden inerken otobüs şarampole uçtu: 22 yaralı

Kartepe'nin zirvesinden inerken otobüs şarampole uçtu: 22 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir toplu taşıma otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 yolcu yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, kaza bölgesi dron ile havadan görüntülendi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şehir içi toplu taşıma otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı. Yaralılar Sakarya ve Kocaeli'deki hastanelere sevk edilirken, şarampole yuvarlanan otobüs dron ile havadan görüntülendi.

Kaza, saat 14.54'de Kartepe'nin zirvesinden dönüş yolunda Sisli Vadi mevkiinde meydana geldi. Teleferiğin hava muhalefeti nedeniyle kapalı olması sebebiyle teleferikle düzenlenen sefer hattında çalışan yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İçi dolu olan otobüste bulunan yolculara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazanın meydana geldiği bölge dron ile havadan görüntülendi. Yaralılar, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya ve Kocaeli'deki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti

Günler sonra Beştepe'de kritik görüşme! 1 saat sürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak

Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Terör örgütünden temizlenen bölgeye koştular! Evlatlarını bekleyenler var

Müjdeli haberi alınca o kapıya koştular! Evlatlarını bekleyenler var
Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor

El sıkışıldı! İşte yeni takımı
Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu