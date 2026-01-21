Kartepe'nin zirvesinden inerken otobüs şarampole uçtu: 22 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şehir içi toplu taşıma otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı. Yaralılar Sakarya ve Kocaeli'deki hastanelere sevk edilirken, şarampole yuvarlanan otobüs dron ile havadan görüntülendi.

Kaza, saat 14.54'de Kartepe'nin zirvesinden dönüş yolunda Sisli Vadi mevkiinde meydana geldi. Teleferiğin hava muhalefeti nedeniyle kapalı olması sebebiyle teleferikle düzenlenen sefer hattında çalışan yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İçi dolu olan otobüste bulunan yolculara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazanın meydana geldiği bölge dron ile havadan görüntülendi. Yaralılar, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya ve Kocaeli'deki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - KOCAELİ