Kocaeli'de ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu - Haberler

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Kocaeli'de ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu

Kocaeli'de ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu İki gündür kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki erkek çocuğun cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Kocaeli'de ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu

İki gündür kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki erkek çocuğun cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Olay, Orhangazi Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile futbol oynarken toplarının ormanlık alana kaçması sonrasında topun peşine giden öğrenci, bir çocuğun yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Bunun üzerine öğrenci gördüğü manzarayı hemen öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri cesedin, iki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail Özdemir'e ait olduğunu tespit etti. Özdemir'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Emrah Dursun - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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