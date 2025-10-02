Haberler

Kocaeli'de Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: Sürücü Ağır Yaralı

Başiskele ilçesinde motosikletin kamyonete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi'nde Köseköy istikametinde seyir halinde olan A.E.Z. (24) idaresindeki 41 MA 7895 plakalı CFmoto marka motosiklet, Fabrika Sokağı'na dönüş yapan F.I. yönetimindeki 34 BLC 466 plakalı Fiat marka kamyonete sağ ön çamurluğundan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

