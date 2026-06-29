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Misafir olarak bulunduğu evde başından vurulmuş halde bulunan genç kız hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir eve misafir olarak giden genç kız, başından silahla vurulmuş halde bulundu. Hastanede hayatını kaybeden genç kızla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de misafir olarak bulunduğu evde başından silahla vurulmuş halde bulunan genç kız hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 2 genç kız, ziyaret amacıyla Sırasöğütler Mahallesi'ndeki eve geldi. Genç kadınlardan Ecenaz M. silahla başından vurulmuş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ecenaz M., ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme yaparken, olay sırasında evde bulunan 2'si erkek olmak üzere 3 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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