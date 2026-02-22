Haberler

Kombiden çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kombinin çıkardığı yangın, ev sahiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kombiden çıktığı değerlendirilen yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, Sultan Orhan Mahallesi 1142. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında çıktı. Evdeki kombide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanı fark eden ev sahipleri, elektriği keserek yangına ilk müdahaleyi yaptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik ve doğal gaz ekipleri de binada gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
