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Kocaeli'de İşçi Demirler Arasında Sıkıştı

Kocaeli'de İşçi Demirler Arasında Sıkıştı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir işçi, çalıştığı sırada bacağını demirlerin arasına sıkıştırarak yaralandı. Olay, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmasına yol açtı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bacağı demirlerin arasına sıkışan işçi yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Yeni Yalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki Anadolu Döküm fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Ö. (41) isimli işçi, çalıştığı sırada sol bacağı demirlerin arasına sıkıştı. İşçi, arkadaşları tarafından kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vedat Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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