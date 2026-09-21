Kocaeli'de iş görüşmesi bahanesiyle 3 kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de iş görüşmesi bahanesiyle mağdurları çağırarak banka hesabı açtıran ve bu hesaplardan kredi çekip kendi hesaplarına transfer eden 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. 3 kişiyi dolandırdıkları belirlenen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gebze ve İzmit ilçelerinde meydana gelen dolandırıcılık ve bilişim yoluyla hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde A.T.K. ve M.S.K. isimli şüphelilerin mağdurları iş görüşmesi bahanesiyle çağırdığı, banka hesabı açtırdığı ve bu hesaplardan kredi çekerek paraları kendi hesaplarına transfer ettiği tespit edildi. 3 müştekinin dolandırıldığı belirlenirken, ekipler tarafından dün İzmit'te düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze ve Kocaeli adliyelerine sevk edilen A.T.K. ve M.S.K., bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı